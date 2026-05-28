Токаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для России.

«Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», — сказал он после переговоров в Астане.

Казахстанский лидер также назвал заслугой своего российского коллеги нынешний беспрецедентный уровень отношений между странами. Он добавил, что Казахстан дорожит дружбой с Россией, альтернативы которой нет.

«Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, вы последовательно проводите политику направленную на укрепление статуса России как великой державы», — заявил Токаев в ходе переговоров в Астане.

Напомним, 28 мая президенты России и Казахстана провели переговоры в Астане и по их итогам подписали пакет совместных документов. Среди ключевых соглашений — документ о семи основах стратегического союзничества России и Казахстана, а также договорённости о принципах сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане.