Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 09:33

Токаев: Путин выполняет судьбоносную для России миссию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для России.

«Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства», — сказал он после переговоров в Астане.

Казахстанский лидер также назвал заслугой своего российского коллеги нынешний беспрецедентный уровень отношений между странами. Он добавил, что Казахстан дорожит дружбой с Россией, альтернативы которой нет.

«Будучи выдающимся государственным деятелем, политиком мирового масштаба, вы последовательно проводите политику направленную на укрепление статуса России как великой державы», — заявил Токаев в ходе переговоров в Астане.

Токаев заявил об отсутствии спорных вопросов между Казахстаном и Россией
Токаев заявил об отсутствии спорных вопросов между Казахстаном и Россией

Напомним, 28 мая президенты России и Казахстана провели переговоры в Астане и по их итогам подписали пакет совместных документов. Среди ключевых соглашений — документ о семи основах стратегического союзничества России и Казахстана, а также договорённости о принципах сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции в Казахстане.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин в Казахстане
  • Казахстан
  • Путин
  • Касым Жомарт Токаев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar