Токаев заявил об отсутствии спорных вопросов между Казахстаном и Россией

Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о состоянии двусторонних отношений Казахстана и России. Выступая на переговорах с Владимиром Путиным, он подчеркнул, что между Астаной и Москвой нет ни одного спорного вопроса.

«Между нашими странами не существует никаких спорных вопросов. И вы хорошо это понимаете, и мы это хорошо понимаем», — сказал Токаев.

По его словам, дружественные и союзнические связи с Россией имеют для Казахстана первостепенное значение. Глава республики отметил, что сотрудничество развивается по всем направлениям: от экономики до обороны, и это стратегический выбор обоих народов.

Напомним, встреча президентов проходит в Астане в рамках государственного изита Владимира Путина. Стороны обсудят реализацию совместных проектов в промышленности и энергетике, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Заявление Токаева прозвучало на фоне западных попыток расшатать традиционно тёплые отношения между двумя странами. Ранее некоторые СМИ неоднократно тиражировали фейки о «тайных разногласиях» Москвы и Астаны. Теперь казахстанский лидер лично опроверг эти инсинуации.