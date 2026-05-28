Токаев заявил об отсутствии спорных вопросов между Казахстаном и Россией
Обложка © Life.ru.
Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о состоянии двусторонних отношений Казахстана и России. Выступая на переговорах с Владимиром Путиным, он подчеркнул, что между Астаной и Москвой нет ни одного спорного вопроса.
«Между нашими странами не существует никаких спорных вопросов. И вы хорошо это понимаете, и мы это хорошо понимаем», — сказал Токаев.
По его словам, дружественные и союзнические связи с Россией имеют для Казахстана первостепенное значение. Глава республики отметил, что сотрудничество развивается по всем направлениям: от экономики до обороны, и это стратегический выбор обоих народов.
Напомним, встреча президентов проходит в Астане в рамках государственного изита Владимира Путина. Стороны обсудят реализацию совместных проектов в промышленности и энергетике, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.
Заявление Токаева прозвучало на фоне западных попыток расшатать традиционно тёплые отношения между двумя странами. Ранее некоторые СМИ неоднократно тиражировали фейки о «тайных разногласиях» Москвы и Астаны. Теперь казахстанский лидер лично опроверг эти инсинуации.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.