В Астане прошла церемония официальной встречи Путина и Токаева

В столице Казахстана состоялась торжественная церемония встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Глава российского государства прибыл с визитом в Астану 27 мая.

Утром в четверг лидеры поприветствовали друг друга у входа во Дворец независимости, после чего в небе над столицей Казахстана пролетели самолёты с триколором.

Затем действо переместилось в зал официальных встреч. Там выстроилась рота почётного караула, а сводный оркестр исполнил гимны обоих государств. Помещение украшали национальные флаги.

Главы государств также поприветствовали членов сопровождающих делегаций. Сразу по завершении протокольной части они направились на беседу.

Ожидается, что центральными темами диалога станут вопросы политики, торговли, экономики, военно-технического сотрудничества и культурно-гуманитарной сферы. Кроме того, стороны обменяются мнениями по актуальной региональной и международной повестке, а также обсудят перспективы взаимодействия в рамках многосторонних организаций.

Визит Владимира Путина в Астану 27–29 мая 2026 года носит статус государственного и является вторым за текущий президентский срок — случай исключительный, подчёркивающий стратегическую глубину российско-казахстанских связей. Сразу по прибытии состоялась неформальная беседа с Касым-Жомартом Токаевым, задавшая тон всему визиту.

Центральным событием станут переговоры 28 мая, где стороны предметно рассмотрят торгово-экономическую кооперацию, военно-техническое взаимодействие и флагманский энергетический проект — сооружение первой казахстанской АЭС силами «Росатома». Пакет итоговых договорённостей насчитывает 16 документов, ядром которых выступит заявление о принципах дружбы и добрососедства. Завершит программу участие российского лидера в Евразийском экономическом форуме, сфокусированном на технологиях искусственного интеллекта, и саммите ВЕЭС.