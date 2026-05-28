28 мая, 06:49

Оркестр встретил Путина в Астане русским военным сигналом «Слушайте все!»

Обложка © Life.ru / Павел Баранов

На церемонии официальной встречи Владимира Путина в Астане президентский оркестр Казахстана исполнил традиционный русский маршевый сигнал «Слушайте все!». Музыкальное сопровождение на государственном приёме включало выступления военного оркестра, который традиционно использует как казахстанские марши, так и международные композиции.

Во время церемонии в Дворце независимости звучали современные казахстанские марши, а также государственные гимны двух стран. Однако в момент прибытия лидеров прозвучали заключительные аккорды старинного русского музыкального сигнала «Слушайте все!», который используется в военной традиции ещё с императорских времён. Оркестр сопровождал все этапы официальной программы визита российского президента.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом, где его торжественно встретили в Астане во Дворце независимости. Церемония прошла в современном монументальном комплексе, построенном в 2008 году и стилизованном под традиционную казахскую юрту. В архитектуре здания используются национальные орнаменты и элементы кочевой культуры.

Милена Скрипальщикова
