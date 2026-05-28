28 мая, 09:53

Токаев заявил о стойкости отношений России и Казахстана перед мировыми вызовами

Обложка © Life.ru

Отношения между Астаной и Москвой сохраняют устойчивость и эффективно отвечают современным международным вызовам. Об этом президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным;

Токаев отметил, что в условиях глобальной нестабильности особую ценность приобретают предсказуемые и устойчивые формы межгосударственного партнёрства. По его словам, российско-казахстанские отношения полностью соответствуют этим требованиям и продолжают развиваться несмотря на внешние сложности.

«Они выдержали испытание временем и сейчас успешно противостоят вызовам новой эпохи», — сказал он.

Токаев: Визит Путина в Казахстан войдёт в летопись стратегического партнёрства
Ранее Токаев заявил, что развитие сотрудничества с Россией является приоритетным направлением и общей ответственностью действующих и будущих лидеров двух стран. По его словам, Астана придаёт особое значение взаимодействию с Москвой и заинтересована в укреплении двусторонних отношений.

Милена Скрипальщикова
