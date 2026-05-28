Токаев назвал развитие сотрудничества с РФ святой обязанностью глав двух стран

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что развитие сотрудничества с Россией является святой обязанностью как нынешних, так и будущих лидеров двух стран. Об этом он сказал после переговоров с Владимиром Путиным в Астане.

Токаев подчеркнул, что Астана ставит взаимодействие с Москвой в приоритет и искренне заинтересована в успехах соседнего государства. По его словам, дружбе и сотрудничеству между Казахстаном и Россией просто нет альтернативы.

«Считаем работу в этом направлении святой обязанностью руководителей наших стран — как настоящих, так и будущих, потому что дружбе и сотрудничеству Казахстана с Россией альтернативы не существует», — сказал политик,

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин в условиях глобальной перестройки миропорядка выполняет задачу, имеющую судьбоносное значение для России. По словам казахстанского лидера, его российский коллега возглавляет страну в сложнейшее время и с честью справляется с этой ролью. Токаев также подчеркнул, что именно заслуга Путина — нынешний беспрецедентный уровень отношений между двумя государствами.