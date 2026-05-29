Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 мая, 08:47

Путин пожал руку вице-премьеру Армении на церемонии саммита ЕАЭС в Астане

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев/POOL

В Астане во время церемонии приветствия участников саммита Евразийского экономического союза президент России Владимир Путин обменялся рукопожатием с вице-премьером Армении Мгером Григоряном. Церемония встречи прошла перед началом мероприятий Высшего Евразийского экономического совета. Участники саммита собрались для совместного фотографирования.

Формат мероприятия включает заседания в узком и расширенном составах с участием глав государств и членов делегаций. В повестке закрытой части встречи, как ожидается, может быть затронут вопрос, связанный с планами Армении по сближению с Европейским союзом.

Путин и лидеры ЕАЭС посетили выставку по ИИ в Астане
Путин и лидеры ЕАЭС посетили выставку по ИИ в Астане

Ранее в Астане стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком составе, в котором участвуют лидеры стран объединения. Ключевыми темами обсуждения стали вопросы интеграционного взаимодействия и экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

