Армения, сближаясь с Евросоюзом, рано или поздно столкнётся с ситуацией, когда её позиция будет противоречить позиции ЕАЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Армения по мере сближения с ЕС рано или поздно попадет в ситуацию, когда принятые ей нормы будут противоречить нормам и правилам ЕАЭС», — сказал он журналистам.

Вступление Армении в Евросоюз напрямую противоречит её членству в ЕАЭС, грозя серьёзными экономическими потерями. Москва предупреждает: евроинтеграция и ЕАЭС взаимоисключают отмену льготных пошлин на энергоносители. Хотя Ереван обещает гражданам выбор между союзами, текущие законы уже обязывают ориентироваться на Брюссель, что ставит под удар статус главного бенефициара евразийской интеграции без реальных гарантий скорого приёма в ЕС.