«Нишевые товары»: Решетников заверил, что ограничения на ввоз армянских товаров не скажутся на рынке

Россия безболезненно заменит товары из Армении, попавшие под временные ограничения. Такую оценку дал глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает газета «Известия».

Министр назвал эту продукцию нишевой и подчеркнул, что основные объёмы Россия закрывает самостоятельно. По его словам, структура ввоза хорошо диверсифицирована, поэтому приостановка не приведёт к негативным последствиям.

Накануне Россельхознадзор объявил, что с 30 мая вводит временные запреты на поставки ряда агрокультур. Под ограничения попали свежие томаты, огурцы, перцы, клубника и зеленные культуры. Меры продлятся до выработки алгоритма, гарантирующего безопасность отгружаемой продукции.

Причиной стали участившиеся нарушения и систематические обнаружения карантинных объектов. Ведомство провело инспекцию тепличных хозяйств с 21 по 27 мая 2026 года и выявило угрозу фитосанитарному благополучию. С начала года зафиксирован 181 случай ввоза заражённых плодов.

Ранее аналогичные процедуры коснулись других категорий товаров. С 22 мая закрыт импорт цветочной продукции до завершения анализа результатов проверки теплиц. Позже Роспотребнадзор потребовал изъять из оборота некоторые наименования алкоголя.

В числе запрещённых напитков оказались вина «Гетап Вернашен» и «Веди Алко», а также коньяки Абовянского завода и винно-коньячного дома «Шахназарян». Приостановлен и ввоз всех партий минеральной воды «Джермук». В ней нашли превышение содержания гидрокарбонат-ионов, хлоридов и сульфатов, что расходится с маркировкой.

Армения остаётся участницей Евразийского экономического союза. Однако Москва ранее указывала Еревану на невозможность одновременной интеграции в ЕС и ЕАЭС. Премьер Никол Пашинян заявлял, что вопрос о выходе из союза пока не стоит.