Россия с 30 мая ограничит ввоз томатов, огурцов, перцев и клубники из Армении

С 30 мая Россия вводит ограничения на импорт из Армении ряда сельскохозяйственных культур, включая томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. По информации Россельхознадзора, данное решение обусловлено участившимися случаями фитосанитарных нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции, которые создают угрозу фитосанитарному благополучию страны.

«Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны», — указано в сообщении ведомства.

В период с 21 по 27 мая Россельхознадзор осуществил инспекцию армянских предприятий, как и было запланировано ранее. Результаты проверки выявили серьезные проблемы: в тепличных комплексах Армении обнаружены карантинные объекты, представляющие угрозу для стран ЕАЭС. Эта ситуация усугубляется тем, что такие объекты систематически выявляются при импорте армянской плодоовощной продукции – за 2026 год зафиксирован 181 подобный случай.

Дополнительно, согласно данным Россельхознадзора, многие армянские экспортеры поставляют продукцию, не раскрывая форму собственности и уклоняясь от необходимого карантинного фитосанитарного контроля. Это свидетельствует о критическом отсутствии у армянской стороны системы прослеживаемости экспортируемой в Россию продукции.

Ранее Life.ru писал, что армянские производители овощей, фруктов и цветов в значительной степени ориентированы на российский рынок — на него приходится более 90% их экспорта. По данным за 2025 год, объём поставок в Россию оценивается более чем в $186 млн, тогда как продажи в другие страны составляют около $10 млн. На этом фоне Россельхознадзор направил в Ереван предложение ограничить ввоз цветочной продукции, позже уточнив, что речь также идёт об овощах и фруктах.