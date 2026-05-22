Армения рискует лишиться главного рынка: 90% цветов и фруктов уходят в Россию
Baza: Армянские овощи, фрукты и цветы зависят от поставок в РФ на 90 процентов
Армянские производители овощей, фруктов и цветов практически целиком зависят от российского рынка — на РФ приходится более 90% их экспорта, подсчитал телеграм-канал Baza. В 2025 году поставки в Россию оценили в более $186 млн, тогда как продажи в остальной мир составили около $10 млн.
Россельхознадзор направил в Ереван письмо с предложением ограничить ввоз цветов. В ведомстве затем уточнили, что проблемы затрагивают и овощи с фруктами. Для многих предприятий такие меры грозят потерей основной выручки.
Профессор Надежда Капустина отмечает, что быстрая переориентация невозможна: экспорт в Европу будет заметно дороже, а соседние страны не снабдят спрос — они сами производят эти товары. При этом Россия не окажется в дефиците: импорт можно увеличить у других поставщиков, а также покрыть спрос за счёт внутреннего производства.
Напомним, ранее Россельхознадзор официально уведомил армянскую инспекционную службу о введении временных ограничений на ввоз цветов в Россию. Данные меры начнут действовать с 22 мая 2026 года. Их цель — сохранение фитосанитарной безопасности страны и поддержка российского экспортного потенциала. Позже появилась информация о трудностях с ввозом овощей и фруктов.
