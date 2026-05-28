28 мая, 10:27

Армении пригрозили отменой преференций на российский газ при вступлении в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Россия не сможет сохранять для Армении прежние условия поставок газа и нефтепродуктов, если республика решит перейти от ЕАЭС к Европейскому союзу. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилёв.

По словам министра, в Европе стоимость газа кратно выше, поэтому Ереван должен заранее понимать возможные экономические последствия такого шага. Он пояснил, что именно с этой целью направил письмо армянскому коллеге.

«Я считаю, что, когда армянский народ будет принимать это решение, он должен понимать вот эти экономические моменты», — сказал Цивилёв.

При этом он подчеркнул, что Россия относится к армянскому народу как к братскому.

«При чём здесь мы?»: Песков возмутился попыткам привязать ЕАЭС к выборам в Армении

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения продолжит одновременно оставаться в ЕАЭС и проводить реформы по стандартам Евросоюза, пока это возможно.

Полина Никифорова
