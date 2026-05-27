Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 16:10

«При чём здесь мы?»: Песков возмутился попыткам привязать ЕАЭС к выборам в Армении

Песков отверг связь темы членства Армении в ЕАЭС с выборами в республике

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически не согласен с тем, что Москва якобы использует тему членства Армении в ЕАЭС в контексте предстоящих выборов в республике. Соответствующее заявление спикер Кремля сделал в ходе разговора с журналистами.

«Нет. Это не мы же приняли закон в Армении. Это Армения приняла закон, что они ориентируются на ЕС. То есть это не только декларация. При чём здесь мы? Мы слишком большие, чтобы быть «при чём», — ответил он на соответствующий вопрос.

Комментируя перспективы дальнейшего взаимодействия, Песков охарактеризовал отношения в рамках союза как дорогу с двусторонним движением. По его словам, от членства в ЕАЭС есть взаимные выгоды как для российской стороны, так и для Еревана.

Песков назвал Армению братской страной, несмотря на желание вступить в ЕС
Песков назвал Армению братской страной, несмотря на желание вступить в ЕС

Ранее вопрос будущего Армении прокомментировал премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, путь развития республики — оставаться в ЕАЭС или уходить в Евросоюз — должны определять не чиновники, а простые граждане.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Армения
  • ЕАЭС
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar