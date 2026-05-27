Песков назвал Армению братской страной, несмотря на желание вступить в ЕС
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Армения была и останется братской страной для России, несмотря на взятый руководством республики курс на сближение с Европейским союзом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва дорожит партнёрством с Ереваном, а членство в Евразийском экономическом союзе приносит «конкретные дивиденды».
«Поэтому здесь, мне кажется, ситуация совершенно очевидна. Все, и Россия, дорожит партнёрством с Арменией». Армения — это наша братская страна, она была, есть и останется», — сказал Песков ИС «Вести». Песков отметил, что не все политические силы в республике разделяют курс на евроинтеграцию.
Напомним, глава МИД Армении Арарат Мирзоян заверил, что Ереван не намерен разрывать связи с Москвой, а хочет сохранять и развивать партнёрство. Песков заявил журналистам, что Армения, оставаясь в ЕАЭС, получает реальные выгоды — в отличие от весьма призрачных бонусов от возможного разворота в сторону Евросоюза, и подчеркнул, что льготная цена на газ является помощью со стороны Москвы. Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза, поскольку отчётливо осознаёт выгоды от участия в объединении.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.