Песков назвал Армению братской страной, несмотря на желание вступить в ЕС

Армения была и останется братской страной для России, несмотря на взятый руководством республики курс на сближение с Европейским союзом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва дорожит партнёрством с Ереваном, а членство в Евразийском экономическом союзе приносит «конкретные дивиденды».

«Поэтому здесь, мне кажется, ситуация совершенно очевидна. Все, и Россия, дорожит партнёрством с Арменией». Армения — это наша братская страна, она была, есть и останется», — сказал Песков ИС «Вести». Песков отметил, что не все политические силы в республике разделяют курс на евроинтеграцию.