29 мая, 07:11

Песков: РФ не получила реакции от Еревана на ограничение ввоза томатов

Дмитрий Песков.

В России пока не получали официальной реакции от Армении на решение об ограничении ввоза томатов из этой республики. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не приходило», — ответил он на соответсвующий вопром от журналистов.

Напомним, с 30 мая Россия запрещает ввоз из Армении томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. В Россельхознадзоре объяснили, что решение вызвано участившимися фитосанитарными нарушениями при поставках армянской продукции, которые несут угрозу стране. Проверка тепличных комплексов Армении обнаружила карантинные объекты, опасные для всего ЕАЭС, а за 2026 год зафиксировано уже 181 подобное нарушение. Ведомство также отметило, что многие армянские экспортёры скрывают форму собственности и избегают карантинного контроля, что свидетельствует об отсутствии системы прослеживаемости товаров.

Вероника Бакумченко
