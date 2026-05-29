Кремль опубликовал заявление лидеров стран ЕАЭС по ситуации с Арменией

Совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по ситуации вокруг Армении появилось на сайте Кремля. В документе Еревану предлагается провести референдум о дальнейшем курсе — в сторону Европейского союза или сохранения участия в ЕАЭС.

«Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — говорится в заявлении.

Документ подписали Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. В тексте отмечается, что подготовка Армении к интеграции в ЕС рассматривается как фактор, способный создать риски для экономической безопасности стран ЕАЭС. Участники заявления подчеркнули необходимость оценки возможных последствий для союза в случае изменения статуса Армении.

Отдельным решением предусмотрена подготовка доклада о последствиях приостановки действия договора о ЕАЭС в отношении Армении. Его представят на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года. Итоговая оценка будет формироваться представителями стран-участниц межправительственного совета.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на саммите ЕАЭС в закрытом формате лидеры четырёх стран согласовали заявление по ситуации вокруг Армении. По его словам, участники встречи выразили нежелание видеть Армению вне Евразийского экономического союза, однако одновременно подтвердили уважение к выбору армянского народа.