В ЕАЭС не хотят, чтобы Армения выходила из союза, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что лидеры четырёх стран ЕАЭС на саммите в закрытом формате приняли заявление, подтверждающее их нежелание видеть Армению вне союза. При этом, как отметил глава республики, ссылаясь на слова российского президента Владимира Путина, они уважают выбор армянского народа. Если народ Армении на референдуме решит выйти из ЕАЭС и присоединиться к Евросоюзу, это решение будет принято.

«Мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время — это заявление Владимира Владимировича (Путина) в выступлении — мы уважаем выбор Армении. Я здесь же добавил: мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в ЕС когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа», — пояснил Лукашенко.

Однако, по словам Лукашенко, Армения должна осознавать, что она приобретет и что потеряет, отказавшись от ЕАЭС. Президент Белоруссии также подчеркнул, что процесс вступления в ЕС может быть длительным, приведя в пример Украину и Турцию.

Напомним, в Астане состоялся саммит Евразийского экономического союза под председательством Казахстана. В ходе обсуждений дидеры стран ЕАЭС затронули намерение Еревана двигаться в сторону ЕС. Участники встречи выработали единую позицию и оформили её в виде специального заявления. В частности, страны объединения призвали Ереван как можно скорее провести референдум, чтобы граждане могли выбрать между вступлением в ЕС и дальнейшим нахождением в ЕАЭС.