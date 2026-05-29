29 мая, 13:54

Доклад о последствиях выхода Армении из ЕАЭС представят в декабре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / improvisation.shop

Лидеры Евразийского экономического союза приняли заявление, в котором приняли решение рассмотреть доклад о возможных последствиях выхода Армении из ЕАЭС в декабре.

«Приняли решение о том, что члены Евразийского межправительственного совета от Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации доложат на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре 2026 года о возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, в Астане состоялся саммит Евразийского экономического союза под председательством Казахстана. В ходе обсуждений дидеры стран ЕАЭС затронули намерение Еревана двигаться в сторону Евросоюза. Участники встречи выработали единую позицию и оформили её в виде специального заявления. В частности, страны объединения призвали Ереван как можно скорее провести референдум, чтобы граждане могли выбрать между вступлением в ЕС и дальнейшим нахождением в ЕАЭС.

Александра Вишнякова
