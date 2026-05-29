Расчёты ПВО сбили более 80 БПЛА ВСУ в 9 районах Ростовской области

В ночь на 29 мая Ростовская область подверглась массированной атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ). Средствами противовоздушной обороны сбито более восьмидесяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Атаке подверглись 9 районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Тацинский, Красносулинский, Морозовский, Шолоховский», — написал он в своём телеграм-канале.

Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. Информация будет уточняться.

Ранее многоквартирный дом в Волгограде был повреждён в результате атаки украинских беспилотников. По предварительным данным, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что военные отражали массированную атаку украинских беспилотников, целью которой стали объекты энергетики и гражданской инфраструктуры региона.