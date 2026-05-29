В Волгограде ПВО отражают массированную атаку БПЛА ВСУ, повреждён жилой дом

Многоквартирный дом в Волгограде был повреждён в результате атаки украинских беспилотников. На данный момент расчёты противовоздушной обороны отражают атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сообщения о первых хлопках начали появляться после полуночи. По словам очевидцев, громкие звуки доносились из южных и центральных районов Волгограда. Из-за звуков у припаркованных автомобилей включились сигнализации. Местные жители утверждают, что над городом произошло более двух десятков взрывов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что военные отражают массированную атаку украинских беспилотников, целью которой стали объекты энергетики и гражданской инфраструктуры региона.

«В Краснооктябрьском районе атакован жилой многоквартирный дом по ул. Вершинина 32. По предварительным данным, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано», — уточнил губернатор.

Ранее в ДНР три мирных жителя погибли, ещё пять человек пострадали из-за атак Вооружённых сил Украины. В Углегорске в результате атаки БПЛА на автомобиль ремонтной бригады смертельные ранения получили трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса». Четвёртый сотрудник — мужчина 1982 года рождения — получил крайне тяжёлые ранения. За его жизнь сейчас борются врачи. Кроме того, повреждены три объекта гражданской инфраструктуры, четыре жилых домостроения, шесть автомобилей специализированной техники и один легковой автомобиль.