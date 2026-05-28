28 мая, 20:53

В депо Донецка, атакованном ВСУ, повреждены трамваи и административные здания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

По меньшей мере пять трамваев и два здания получили повреждения в депо в Куйбышевском районе Донецка в результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом журналистам сообщил представитель Следственного комитета РФ.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате обстрела повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, не менее двух административных зданий на территории депо, а также не менее пяти трамваев на территории трамвайного депо», — заявили в Следственном комитете.

Одна из работниц трамвайного депо Валентина, которая находилась на смене во время удара, подчеркнула, что было зафиксировано по меньшей мере пять прилётов, которые произошли в районе 23:30 по московскому времени.

Три мирных жителя ДНР погибли, ещё пять пострадали из-за атак ВСУ

Ранее в Минобороны России заявили, что системы противовоздушной обороны в течение дня, с 8 утра до 8 вечера по московскому времени, успешно нейтрализовали десять украинских беспилотников самолётного типа. Дроны были сбиты над Белгородской областью, Краснодарским краем, Крымом и в акватории Чёрного моря.

Виталий Приходько
