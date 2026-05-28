Над регионами России и Чёрным морем за день сбили 10 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны в течение дня, с 8 утра до 8 вечера по московскому времени, успешно нейтрализовали десять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской областью, Краснодарским краем, Крымом и в акватории Чёрного моря.

Ранее в Сети появилось видео последствий атаки украинских морских беспилотников на танкеры у берегов Турции. Целью стали суда Altura и Velora (шли под флагом Сьерра-Леоне) и James II (под флагом Палау).