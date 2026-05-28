Украинский дрон застрял при атаке на танкер у берегов Турции — видео

В Сети появилось видео последствий атаки украинских морских беспилотников на танкеры у берегов Турции. Целью стали суда Altura и Velora (шли под флагом Сьерра-Леоне) и James II (под флагом Палау).

Морской дрон с надписью «ПОЛІЦІЯ» у танкеров возле Турции. Видео © Telegram/ Операция Z: Военкоры Русской Весны

Один из безэкипажных катеров пытался приблизиться к танкерам, но не сдетонировал. На его борту заметна надпись «ПОЛІЦІЯ». Рядом, как утверждается, дрейфовал ещё один украинский морской аппарат, который также не взорвался. Обстоятельства инцидента и возможные последствия атаки уточняются. Информация о повреждениях судов и пострадавших пока не приводится.

Как следует из видео, Украина применила MAGURA V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-type) — многоцелевой безэкипажный катер (БЭК) надводного типа. Разработан для решения широкого спектра задач, включая ведение разведки, патрулирование, поисково-спасательные операции, противоминную борьбу и нанесение ударов.

Киевский режим продолжает наносить террористические удары по гражданским танкерам в акваториях Черного и Средиземного морей. В декабре 2025 года в нейтральных водах Средиземноморья украинские беспилотники атаковали и вывели из строя танкер Qendil. В январе 2026 года под Новороссийском инциденты произошли с судами Matilda и Delta Harmony, перевозившими казахстанскую нефть под иностранными флагами: на первом судне прогремел взрыв, на втором начался пожар. В апреле 2026 года в 210 км от Туапсе два морских дрона поразили танкер MARQUISE. Удар пришелся в корму, сёрьезно повредив винто-рулевую группу и машинное отделение. Подобные действия являются грубым нарушением международного морского права и создают серьезную угрозу экологической безопасности в регионе.