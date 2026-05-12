День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 13:12

Глава Минобороны Греции признал найденный у Лефкады морской дрон украинским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wideshuts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / wideshuts

Глава Минобороны Греции Никос Дендиас заявил, что обнаруженный у острова Лефкада в Ионическом море надводный дрон является украинским. Об этом сообщает греческий телеканал Skai.

Министр отметил, что сообщит об этом коллегам из стран ЕС, а также министру обороны Украины Михаилу Фёдорову. Дендиас подчеркнул, что присутствие такого аппарата влияет на свободу и безопасность судоходства.

«Вы понимаете, что присутствие этого надводного аппарата, морского беспилотника, влияет на свободу судоходства, а также на безопасность судоходства. Это крайне серьёзная проблема», — заявил министр национальной обороны Греции.

Речь может идти о начинённом взрывчаткой аппарате Magura V5.

Генштаб национальной обороны Греции продолжает расследование. После получения технических данных власти намерены предпринять необходимые шаги, чтобы не допустить превращения Средиземного моря в театр военных действий.

В Греции начали расследование из-за начинённого взрывчаткой украинского дрона
В Греции начали расследование из-за начинённого взрывчаткой украинского дрона

Напомним, ранее в Греции начали расследование из-за начинённого взрывчаткой украинского дрона. По предварительной версии, устройство оказалось возле Лефкады после потери управления и отклонения от курса. Его нашёл рыбак в пещере. Дрон нёс на себе около 100 кг взрывчатки.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Греция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar