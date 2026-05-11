В Греции начали расследование из-за начинённого взрывчаткой украинского дрона

Власти Греции расширили расследование после обнаружения беспилотного аппарата у западного побережья страны. К проверке подключили специальные военные группы после того, как специалисты по обезвреживанию бомб взорвали устройство в море.

Министр обороны Никос Дендиас заявил, что аппарат, предположительно украинского происхождения, почти наверняка был запущен «иностранным государством». При этом он не уточнил, о какой стране идёт речь.

«Мы знаем, что это такое, и более или менее понимаем, из чего оно состоит», — сказал глава Минобороны. Он также заверил, что Греция развивает возможности для оснащения флота современными дронами и системами борьбы с ними.

По предварительной версии, устройство оказалось возле Лефкады после потери управления и отклонения от курса. Его нашёл рыбак в пещере, а позже появились сообщения, что дрон-камикадзе дальнего радиуса действия был начинён примерно 100 кг взрывчатки. Минобороны Греции это официально не подтвердило.

Инцидент вызвал споры о безопасности на море. Оппозиция обвинила власти в недостаточной готовности к подобным угрозам, а партия «Греческое решение» назвала находку «сознательной военной провокацией».

Ранее у берегов Греции затонуло грузовое судно с 8 тыс. тонн соды для Украины. Судно село на мель к северу от острова Андрос, после чего получило серьёзные повреждения корпуса и быстро затонуло.