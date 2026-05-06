У берегов Греции затонуло грузовое судно с 8 тыс. тоннами соды для Украины

Грузовое судно под флагом Вануату затонуло у греческого острова Андрос после столкновения со скалами, экипаж удалось спасти. Инцидент произошёл рано утром 6 мая, сообщает телеканал ERT со ссылкой на береговую охрану.

Судно село на мель к северу от острова Андрос, после чего получило серьёзные повреждения корпуса и быстро затонуло. Корабль следовал из Албании на Украину и перевозил около 8 тысяч тонн соды. На борту находились девять человек — восемь граждан Турции и один гражданин Азербайджана.

Двух членов экипажа спасли непосредственно из воды, остальных обнаружили на острове. Все они были эвакуированы силами береговой охраны. В греческом министерстве судоходства сообщили, что на данный момент признаков загрязнения в районе аварии не зафиксировано.

Ранее в районе Персидского залива произошло нападение на грузовое судно CGM San Antonio. Корабль мог подвергнуться ракетному удару наземного происхождения вечером во вторник. В результате инцидента пострадали члены экипажа — на борту находились моряки из Филиппин, точное число раненых не уточняется.