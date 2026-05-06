День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 06:06

Грузовое судно Франции попало под удар у берегов Дубая, есть пострадавшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

В районе Персидского залива грузовое судно CGM San Antonio оказалось под ракетным ударом, в результате чего пострадали члены экипажа. Сообщение о происшествии появилось в эфире CBS со ссылкой на американских официальных лиц. По их данным, удар по судну мог быть нанесён вечером во вторник с применением ракеты наземного запуска.

На борту находились моряки из Филиппин, некоторые из них получили ранения. Точное число пострадавших уточняется. Принадлежность судна подтверждается французской компанией, однако маршрут следования официально не раскрывается.

Пять человек погибли после удара США по грузовым судам в Ормузском проливе
Пять человек погибли после удара США по грузовым судам в Ормузском проливе

Ранее в Ормузском проливе был зафиксирован инцидент с грузовым судном. В районе пролива судно могло быть поражено неизвестным снарядом. На момент сообщения данных о последствиях для экологии и окружающей среды не было.

Все новости о ситуации на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Франция
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar