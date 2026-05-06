Грузовое судно Франции попало под удар у берегов Дубая, есть пострадавшие

В районе Персидского залива грузовое судно CGM San Antonio оказалось под ракетным ударом, в результате чего пострадали члены экипажа. Сообщение о происшествии появилось в эфире CBS со ссылкой на американских официальных лиц. По их данным, удар по судну мог быть нанесён вечером во вторник с применением ракеты наземного запуска.

На борту находились моряки из Филиппин, некоторые из них получили ранения. Точное число пострадавших уточняется. Принадлежность судна подтверждается французской компанией, однако маршрут следования официально не раскрывается.

Ранее в Ормузском проливе был зафиксирован инцидент с грузовым судном. В районе пролива судно могло быть поражено неизвестным снарядом. На момент сообщения данных о последствиях для экологии и окружающей среды не было.