UKMTO: В Ормузском проливе грузовое судно было поражено неизвестным снарядом

В Ормузском проливе грузовое судно было подверглось удару неизвестного снаряда. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 5 мая в 21:30 мск.

«UKMTO поступило сообщение об инциденте в Ормузском проливе. По данным из проверенного источника, грузовое судно было поражено неизвестным снарядом. На момент поступления сообщения о последствиях для окружающей среды ничего не известно. Судам рекомендуется сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO, пока власти проводят расследование», — говорится в заявлении.

Ранее Иран объявил о введении нового механизма прохода судов через Ормузский пролив. Теперь все суда, планирующие пройти через пролив, обязаны уведомить иранские власти. Им отправят электронное письмо с правилами транзита. Разрешение на проход выдадут только после принятия новых иранских требований.