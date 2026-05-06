Транзит судов через Босфор приостановили из-за заглохшего сухогруза

Транзит судов через Босфорский пролив в Турции временно приостановили из-за неисправности сухогруза Queen Bee под флагом Панамы. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

К сухогрузу уже направили буксиры. Информация о сроках возобновления транзита пока не приводится.

Ранее движение в Босфоре уже останавливали из-за поломки сухогруза Zaltron. Турецкая береговая охрана временно перекрывала пролив в обе стороны после сообщения о технической неисправности на борту судна. Сухогруз Zaltron шёл из Египта в Россию. 185-метровое судно под флагом Панамы сообщило о поломке двигателя в районе Куручешме, на европейской стороне Стамбула.