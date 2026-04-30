Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 05:29

Прокуратура Швеции арестовала сухогруз Caffa по запросу иностранного государства

Шведская прокуратура арестовала сухогруз Caffa, который стоит на якоре в территориальных водах королевства с марта. Решение принято по просьбе другого государства, рассказал прокурор Хакан Ларссон. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства.

Инцидент не имеет прямого отношения к Швеции, но местные власти выступают в роли посредников. Иностранный орган отправил запрос о правовой помощи с просьбой провести на борту судна ряд следственных действий.

«Я принял решение… получить судебную проверку того, может ли судно быть передано другому государству», — заявил прокурор, не уточнив, о какой стране идёт речь.

Под арестом Caffa будет оставаться до выяснения всех обстоятельств. Само расследование ведётся за пределами Скандинавии.

Пока не сообщается, что именно перевозило задержанное грузовое судно и есть ли на его счету нарушения международного права. Власти Швеции хранят молчание по существу вопроса, ссылаясь на тайну следствия. Само судно ходит под флагом Гвинеи.

«Раскайтесь и попросите»: Дмитриев предложил Швеции российский керосин на фоне дефицита
Ранее российское посольство в Стокгольме обратилось к властям Швеции с просьбой помочь экипажу задержанного судна Caffa. Речь идёт о снабжении моряков водой и продуктами. На борту находятся 11 человек. По данным дипмиссии, десять из них — граждане России.

Дарья Денисова
