Без воды и еды: Россия обратилась к Швеции из-за ситуации с сухогрузом «Каффа»
Посольство РФ просит Швецию помочь экипажу задержанного судна «Каффа»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / betelgeuse26
Российское посольство в Стокгольме обратилось к властям Швеции с просьбой помочь экипажу задержанного судна «Каффа». Речь идёт о снабжении моряков водой и продуктами.
«Посольство России обратилось к шведской стороне с просьбой оказать содействие в снабжении экипажа судна водой и продуктами», — заявил РИА «Новости» посол РФ Сергей Беляев.
Сухогруз был задержан 6 марта в территориальных водах Швеции во время прохода через балтийские проливы. Судно шло под флагом Гвинеи. На борту находятся 11 человек. По данным дипмиссии, десять из них — граждане России. Причины задержания официально не уточняются. Ситуация остается на контроле российских дипломатов.
