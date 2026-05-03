Из-за поломки сухогруза Zaltron в Босфоре остановили движение

Турецкая береговая охрана временно перекрыла пролив Босфор в обе стороны. Причина — техническая неисправность на борту сухогруза Zaltron, который направлялся из Египта в Россию.

185-метровое судно под флагом Панамы сообщило о поломке двигателя в районе Куручешме (европейская часть Стамбула). К месту аварии экстренно выслали три спасательных буксира.

Судоходство в проливе будет восстановлено после того, как транспортное средство отбуксируют в безопасное место. Информации о пострадавших или разливе нефтепродуктов пока не поступало.

