Из-за поломки сухогруза Zaltron в Босфоре остановили движение

Пролив Босфор в Турции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Resul Muslu

Турецкая береговая охрана временно перекрыла пролив Босфор в обе стороны. Причина — техническая неисправность на борту сухогруза Zaltron, который направлялся из Египта в Россию.

185-метровое судно под флагом Панамы сообщило о поломке двигателя в районе Куручешме (европейская часть Стамбула). К месту аварии экстренно выслали три спасательных буксира.

Судоходство в проливе будет восстановлено после того, как транспортное средство отбуксируют в безопасное место. Информации о пострадавших или разливе нефтепродуктов пока не поступало.

Ранее сообщалось, что военно-морской флот России участвует в обеспечении безопасности морских перевозок и сопровождении судов, доставляющих грузы в интересах страны. Система защиты судоходства выстроена по объектному и зональному принципам. Это позволяет учитывать особенности разных участков морских маршрутов. Такой подход повышает безопасность мореплавания.

Александра Мышляева
