Не усики, а пропуск в Босфор: Турецкий политик отрастил кусты на лице и стал героем соцсетей

В Турции неожиданно появился новый герой интернета – Орхан Авджи, недавно назначенный председателем районного отделения партии Huzur Partisi в районе Карлова (провинция Бингёль).

Однако причиной бурного интереса стала вовсе не его политическая программа. Внимание пользователей привлекла его внешность – точнее, необычные усы, которые моментально стали мемом в соцсетях.

Фраза «усики – пропуск в Босфор» быстро разлетелась по интернету, намекая на то, что с такой харизмой и запоминающимся образом можно «пройти куда угодно», хоть до самого Босфора. Пользователи соцсетей активно делятся фото Авджи, сопровождая их шутками, коллажами и пародиями.

Сам Орхан Авджи пока публично не комментировал внезапную популярность. Но очевидно, что его имя уже вышло далеко за пределы родного района – пусть и благодаря совершенно неожиданному поводу.

