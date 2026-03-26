Турецкий танкер с 140 тыс. тонн нефти из РФ атакован дронами у входа в Босфор

В Чёрном море в результате атаки дронов повреждён турецкий танкер Altura, перевозивший 140 тысяч тонн российской нефти. Об этом сообщает телеканал NTV.

Судно под флагом Сьерра-Леоне находилось в 24 километрах от входа в пролив Босфор, следуя из Новороссийска в Стамбул. Взрыв повредил надстройку и капитанский мостик, в районе машинного отделения образовалась течь.

Капитан запросил помощь береговой охраны. На месте работают катера береговых служб и пожарное судно Nene Hatun. Все 27 членов экипажа — граждане Турции — не пострадали и находятся в безопасности. Официальных комментариев от турецких властей пока не поступало.

Ранее Life.ru рассказывал, что греческий танкер Maran Homer атаковали в Чёрном море в 14 морских милях от Новороссийска. На борту находились 24 моряка, но никто из них не пострадал. Утечек тоже не было, поскольку судно было пустым.