Танкер Sara Sky доставил на Филиппины 100 тысяч тонн российской нефти

Впервые за пять лет российская нефть прибыла на Филиппины, которые сейчас находятся в состоянии энергетического кризиса. По данным аналитических компаний, на которые ссылается The Philippine Star, танкер Sara Sky доставил 100 тысяч тонн нефти марки ESPO из российского порта Козьмино на нефтеперерабатывающий завод Petron в провинции Батаан. Судно под флагом Сьерра-Леоне пришвартовалось в порту Лимай 24 марта, что подтверждается системой отслеживания Marine Traffic.

На фоне эскалации ближневосточного конфликта президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший распорядился ввести в стране режим чрезвычайного положения в сфере энергетики. Это решение принято в условиях, когда Филиппины стремятся обезопасить свои поставки энергоносителей, рассматривая, в том числе, возможность импорта нефти из России. Министр энергетики Шарон Гарин уточнила, что имеющихся запасов топлива хватит примерно на 45 дней.

Важно отметить, что Филиппины зависят от импорта: около 98% всей потребляемой нефти поступает с Ближнего Востока, причем большая часть этого потока проходит через стратегически важный Ормузский пролив.

А ранее командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири заявил, что иранские военные изменили курс контейнеровоза Selen, так как судно не согласовало свой проход через Ормузский пролив с Тегераном. По его словам, проход любого судна через этот район требует предварительного согласования с иранской стороной.