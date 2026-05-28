По предварительным данным, экипаж не пострадал, о повреждениях танкеров не сообщалось. Известно, что Altura шёл из Новороссийска в Стамбул. Все три судна находятся под санкциями Британии.

Киевский режим продолжает серию террористических атак на гражданские танкеры в акватории Чёрного и Средиземного морей. В декабре 2025 года украинские дроны нанесли критическое поражение танкеру Qendil в нейтральных водах Средиземного моря, выведя судно из строя. В январе 2026 года атакам подверглись танкеры Matilda и Delta Harmony под Новороссийском: на первом произошёл взрыв, на втором возник пожар. Оба судна перевозили казахстанскую нефть и следовали под иностранными флагами. В апреле 2026 года в 210 км от Туапсе двумя морскими дронами был поражён танкер MARQUISE, удар пришёлся в кормовую часть с повреждением винто-рулевой группы и машинного отделения. Все эти атаки осуществлялись с грубым нарушением норм международного морского права и создают прямую угрозу экологической безопасности региона.