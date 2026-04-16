Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 апреля, 10:33

ВСУ атаковали танкер под флагом Либерии у берегов Кубани, капитан ранен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

В морской зоне у берегов Краснодарского края украинские беспилотники атаковали нефтяной танкер под флагом Либерии. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в результате инцидента пострадал капитан судна — гражданин Турции. Он доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

«В территориальных водах РФ подвергся атаке украинских БПЛА нефтяной танкер, следовавший под флагом Республики Либерия. Его капитан — гражданин Турецкой Республики — получил ранения, он госпитализирован», — сказала она.

Появилось видео последствий ночной атаки БПЛА на Туапсинский округ

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело о теракте в связи с массированными украинскими атаками на гражданские объекты в Краснодарском крае. На местах недавних инцидентов работали следователи. Они тщательно зафиксировали все разрушения, а для выяснения природы взрывов была назначена специальная экспертиза.

Наталья Демьянова
