16 апреля, 09:45

Появилось видео последствий ночной атаки БПЛА на Туапсинский округ

В Туапсинском муниципальном округе сформированы рабочие группы для оценки последствий атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Последствия атаки ВСУ в Туапсинском округе. Видео © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

После инцидента специалисты приступили к осмотру поврежденных объектов и фиксации разрушений. Всего на данный момент создано семь рабочих групп, которые занимаются обследованием территории.

При необходимости власти готовы увеличить их количество для ускорения процесса оценки ущерба. Параллельно проводится сбор информации о состоянии зданий и инфраструктуры.

Последствия ночной атаки дронов в Краснодарском крае: хроника событий
Последствия ночной атаки дронов в Краснодарском крае: хроника событий

Ранее сообщалось, что число пострадавших после атаки беспилотников на Туапсе выросло до семи человек. За медицинской помощью обратились мужчина, несовершеннолетний и три женщины. Напомним, что в результате атаки беспилотников на жилые дома в Туапсе погибли двое детей. Жертвами стали ребёнок в возрасте пяти лет и подросток 14 лет.

BannerImage

Обложка © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край

Милена Скрипальщикова
