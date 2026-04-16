Появилось видео последствий ночной атаки БПЛА на Туапсинский округ

В Туапсинском муниципальном округе сформированы рабочие группы для оценки последствий атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

После инцидента специалисты приступили к осмотру поврежденных объектов и фиксации разрушений. Всего на данный момент создано семь рабочих групп, которые занимаются обследованием территории.

При необходимости власти готовы увеличить их количество для ускорения процесса оценки ущерба. Параллельно проводится сбор информации о состоянии зданий и инфраструктуры.