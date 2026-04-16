Появилось видео последствий ночной атаки БПЛА на Туапсинский округ
В Туапсинском муниципальном округе сформированы рабочие группы для оценки последствий атаки беспилотников. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Последствия атаки ВСУ в Туапсинском округе. Видео © Telegram / Оперативный штаб - Краснодарский край
После инцидента специалисты приступили к осмотру поврежденных объектов и фиксации разрушений. Всего на данный момент создано семь рабочих групп, которые занимаются обследованием территории.
При необходимости власти готовы увеличить их количество для ускорения процесса оценки ущерба. Параллельно проводится сбор информации о состоянии зданий и инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что число пострадавших после атаки беспилотников на Туапсе выросло до семи человек. За медицинской помощью обратились мужчина, несовершеннолетний и три женщины. Напомним, что в результате атаки беспилотников на жилые дома в Туапсе погибли двое детей. Жертвами стали ребёнок в возрасте пяти лет и подросток 14 лет.
