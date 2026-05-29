Число погибших при атаке дронов ВСУ на Волжский выросло до двух

Два человека погибли в результате атаки ВСУ на завод синтетического волокна в Волжском в ночь на 29 мая — в больнице скончалась женщина, которую госпитализировали в тяжёлом состоянии. Также на месте погиб охранник.

«В результате падения обломков дронов на одном из предприятий химкомплекса погиб мужчина-охранник. Женщина, госпитализированная с места происшествия, скончалась в больнице — несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, ночью обломки дрона упали на заводе синтетического волокна в Волжском. Также БПЛА спровоцировали несколько пожаров, в том числе на объектах топливно-энергетической сферы на юге Волгограда. Фиксировались также локальные очаги возгорания.