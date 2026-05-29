29 мая, 04:34

За ночь расчёты ПВО сбили 208 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 208 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 мск 28 мая до 7.00 мск 29 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Украинские дроны сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской и Ярославской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В Волгограде ПВО отражают массированную атаку БПЛА ВСУ, повреждён жилой дом

В ночь на 29 мая Ростовская область подверглась массированной атаке Вооружённых сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбито более восьмидесяти беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись 9 районов области. Данных о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступало. Информация будет уточняться.

