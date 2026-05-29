Губернатор Бочаров: Житель Волжского под Волгоградом погиб при атаке дронов ВСУ

В Волгоградской области мужчина погиб при налёте дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«По уточнённой информации в результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, есть жертвы. На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет», — приводит его слова пресс-служба администрации региона.

Его 55-летнюю коллегу доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Также на улице Вершинина помощь врачей потребовалась местному жителю. От госпитализации он отказался, медики провели все необходимые процедуры на месте.

Обломки летательных аппаратов спровоцировали несколько пожаров. Огнём были охвачены химическое производство в Волжском и объекты топливно-энергетической сферы на юге Волгограда. Фиксировались также локальные очаги возгорания.

По данным властей, на текущий момент открытое горение полностью ликвидировано. Оперативные службы справились с тушением в течение ночи.

Муниципальным властям уже направлены конкретные поручения. Специалистам предстоит детально обследовать постройки, в первую очередь жилые дома. Задача — оценить нанесённый ущерб и немедленно приступить к устранению разрушений.

