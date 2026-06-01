Три сотрудника магазина ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль под Курском
Карета скорой помощи.
Украинский беспилотник атаковал автомобиль у магазина в селе Пушкарное Кореневского района Курской области. В результате удара пострадали три человека, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«В результате удара пострадали три сотрудника [магазина]», — написал глава региона в своём канале на платформе «Макс».
У 40-летнего мужчины диагностированы слепые осколочные ранения левой кисти и акубаротравма; 31-летняя девушка получила ранения головы, спины и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга; ещё у одного молодого мужчины 1991 года рождения — осколочные ранения груди, живота, рук и ног, тоже с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.
Ранее сообщалось, что жертвами вторжения ВСУ на территорию Курской области признаны 446 мирных жителей, сообщил губернатор Александр Хинштейн, подводя в итоги поисковой работы за прошлый год. По его словам, из 2173 курян, внесённых в реестр, удалось установить местонахождение 1841 человека, и именно среди них оказались погибшие, но в базе розыска остаются ещё 332 фамилии, поиски продолжаются.
