В Курской области 446 мирных жителей признали погибшими после вторжения ВСУ

Жертвами вторжения ВСУ на территорию Курской области признаны 446 мирных жителей. Эти данные губернатор региона Александр Хинштейн, подводя итоги поисковой работы за прошлый год.

По его словам, проделана колоссальная работа по розыску людей. Из 2173 курян, занесённых в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства — 1841 человека. Именно среди них и оказались погибшие.

Тем не менее в базе розыска на данный момент остаются ещё 332 фамилии. Поиски продолжаются. Губернатор поблагодарил всех, кто участвовал в этой тяжёлой миссии.

«Каждый человек, которого вернули из плена или чьё местонахождение смогли установить, — результат вовлечённости огромного числа ведомств и волонтёров. Особые слова благодарности Татьяне Николаевне Москальковой: при её непосредственном участии удалось вернуть домой с Украины 166 курян», — написал он в своём телеграм-канале.

Вторжение украинских формирований в Курскую область началось ранним утром 6 августа 2024 года. Противника удалось остановить, а затем и полностью выдавить с российской территории. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по зачистке региона от боевиков.

Ранее Александр Хинштейн заявил, что ещё 15 курян могут удерживаться украинской стороной. По его словам, проблема пропавших людей после вторжения ВСУ стала одной из острейших. Чтобы навести порядок в поисках, пришлось создавать единый реестр. До этого сведения от разных ведомств и волонтёров были разрозненными и противоречили друг другу.