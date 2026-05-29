Хинштейн сообщил о 15 курянах, которые могут находиться на территории Украины

Ещё 15 жителей Курской области могут находиться на территории Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн со ссылкой на данные уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

По словам Хинштейна, после вторжения ВСУ одной из главных проблем курского приграничья стали пропавшие люди. Для их поиска был создан единый реестр, поскольку разные ведомства и волонтёры располагали разрозненными данными.

Хинштейн отметил, что при участии Татьяны Москальковой с Украины удалось вернуть 166 жителей региона. Власти рассчитывают, что оставшихся курян также получится вернуть домой.