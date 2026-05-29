29 мая, 17:50

Хинштейн сообщил о 15 курянах, которые могут находиться на территории Украины

Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов

Ещё 15 жителей Курской области могут находиться на территории Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн со ссылкой на данные уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

По словам Хинштейна, после вторжения ВСУ одной из главных проблем курского приграничья стали пропавшие люди. Для их поиска был создан единый реестр, поскольку разные ведомства и волонтёры располагали разрозненными данными.

Всего в реестр включили 2173 курянина. Местонахождение 1841 человека уже удалось установить, среди них 446 погибших. В розыске сейчас остаются 332 фамилии.

Хинштейн отметил, что при участии Татьяны Москальковой с Украины удалось вернуть 166 жителей региона. Власти рассчитывают, что оставшихся курян также получится вернуть домой.

