Хинштейн: Из реестра пропавших в Курской области нашли 1841 человека

Из реестра пропавших в Курской области найден 1841 человек, живы из них 1395. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в ходе отчёта о деятельности правительства в 2025 году перед депутатами областной думы.

«В ресстр, в общей сложности, было включено 2 173 человека, из них 1 841 найден и абсолютное большинство, слава Богу, живы — 1 395 человек», — сказал он.

Ранее Life.ru писал, что в Курской области пропавшими без вести остаются 332 жителя приграничья.

С 18 февраля 2025 года на портале Правительства Курской области запущен электронный реестр для поиска жителей приграничья, связь с которыми была потеряна. Для получения сведений о близком человеке достаточно указать его фамилию и имя. Если данные отсутствуют, гражданам необходимо направить заявление на розыск в УМВД России по Курской области.

