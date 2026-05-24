Хинштейн: В Курской области 76 человек временно отселят после атаки БПЛА

В Льговском районе Курской области в целях безопасности временно отселят 76 человек после атаки ВСУ на вагон с топливом. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«В целях безопасности из близлежащего населённого пункта местные власти временно отселяют 76 человек. Они будут размещены у родных и близких. При необходимости обеспечим жильём», — написал глава региона в мессенджере «Макс».

