Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 12:04

Хинштейн: В Курской области загорелся вагон с топливом после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Беспилотный летательный аппарат ударил по железнодорожным путям во Льговском районе. В результате загорелся вагон с топливом. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«Площадь возгорания устанавливается. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — написал глава региона в канале в мессенджере «Макс».

Из соображений безопасности власти приняли решение о временном отселении граждан из ближайшего населенного пункта. Свои дома покинут 76 человек.

Эвакуированных разместят у родственников и знакомых. Тем, кому понадобится помощь с кровом, пообещали предоставить жилье.

Хинштейн заявил, что держит ситуацию на контроле.

ВСУ нанесли около 100 артиллерийских ударов по курскому приграничью за сутки
ВСУ нанесли около 100 артиллерийских ударов по курскому приграничью за сутки

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar