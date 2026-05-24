Хинштейн: В Курской области загорелся вагон с топливом после атаки ВСУ
Беспилотный летательный аппарат ударил по железнодорожным путям во Льговском районе. В результате загорелся вагон с топливом. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«Площадь возгорания устанавливается. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — написал глава региона в канале в мессенджере «Макс».
Из соображений безопасности власти приняли решение о временном отселении граждан из ближайшего населенного пункта. Свои дома покинут 76 человек.
Эвакуированных разместят у родственников и знакомых. Тем, кому понадобится помощь с кровом, пообещали предоставить жилье.
Хинштейн заявил, что держит ситуацию на контроле.
