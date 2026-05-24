24 мая, 09:34

ВСУ нанесли около 100 артиллерийских ударов по курскому приграничью за сутки

Обложка © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Минувшие сутки в приграничных районах Курской области отметились массированными обстрелами со стороны ВСУ: артиллерия противника накрыла отселённые зоны 98 раз, а средства ПВО сбили 85 беспилотников разных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАХ.

«5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — отметил он.

Глава региона уточнил, что в Кореневском районе возле села Шептуховка на взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель, его экстренно госпитализировали в областную больницу Курска. Ещё одна неприятность случилась в Рыльском районе: после налёта БПЛА в деревне Рыжевка оказались выбиты оконные рамы и повреждена кровля в частном доме. Также известно, что пострадала крыша производственного здания агрофирмы деревни Воронок.

Хинштейн также отметил, что погибших нет.

Сладков объяснил атаки дронов на РФ попыткой Киева отвлечь от проблем фронта

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями.

Вероника Бакумченко
