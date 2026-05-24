ВСУ нанесли около 100 артиллерийских ударов по курскому приграничью за сутки

Минувшие сутки в приграничных районах Курской области отметились массированными обстрелами со стороны ВСУ: артиллерия противника накрыла отселённые зоны 98 раз, а средства ПВО сбили 85 беспилотников разных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАХ.

«5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — отметил он.

Глава региона уточнил, что в Кореневском районе возле села Шептуховка на взрывном устройстве подорвался 69-летний местный житель, его экстренно госпитализировали в областную больницу Курска. Ещё одна неприятность случилась в Рыльском районе: после налёта БПЛА в деревне Рыжевка оказались выбиты оконные рамы и повреждена кровля в частном доме. Также известно, что пострадала крыша производственного здания агрофирмы деревни Воронок.

Хинштейн также отметил, что погибших нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областями.