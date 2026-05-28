В Курской области пропавшими без вести остаются 332 жителя приграничья

В Курской области остаются пропавшими без вести 332 жителя приграничных районов. Об этом отчете об итогах деятельности правительства Курской области в 2025 году перед депутатами областной думы сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Напомним, несколько сотен жителей Курской области пропали во время вторжения ВСУ в августе 2024 года. Благодаря кропотливой работе компетентных органов и усилиям по возвращению насильно угнанных жителей из Сум, более тысячи человек уже удалось найти живыми. При этом более трёхсот человек стали жертвами целенаправленных убийств со стороны украинских боевиков, что подтверждается, в том числе, обнаружением массовых захоронений. Следственный комитет и профильные ведомства продолжают расследование преступлений киевского режима против мирного населения и ведут работу по установлению местонахождения каждого пропавшего курянина.