Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 13:29

В Курской области пропавшими без вести остаются 332 жителя приграничья

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В Курской области остаются пропавшими без вести 332 жителя приграничных районов. Об этом отчете об итогах деятельности правительства Курской области в 2025 году перед депутатами областной думы сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Остаются [пропавшими без вести] у нас 332 человека», — сказал он.

Хинштейн: В Курской области 76 человек временно отселят после атаки БПЛА
Хинштейн: В Курской области 76 человек временно отселят после атаки БПЛА

Напомним, несколько сотен жителей Курской области пропали во время вторжения ВСУ в августе 2024 года. Благодаря кропотливой работе компетентных органов и усилиям по возвращению насильно угнанных жителей из Сум, более тысячи человек уже удалось найти живыми. При этом более трёхсот человек стали жертвами целенаправленных убийств со стороны украинских боевиков, что подтверждается, в том числе, обнаружением массовых захоронений. Следственный комитет и профильные ведомства продолжают расследование преступлений киевского режима против мирного населения и ведут работу по установлению местонахождения каждого пропавшего курянина.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • Ситуация в Курской области
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar