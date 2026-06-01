ПВО за ночь сбила 72 украинских беспилотника над регионами РФ

За ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 31 мая до 07:00 1 июня. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили удар, уничтожив воздушные цели над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым и Чёрным морем.

А в ночь на 31 мая расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 216 беспилотников Вооружённых сил Украины над регионами России. Дроны сбивали в более чем десятке регионов РФ.